21 июля 2010 года Баксанская ГЭС, расположенная на реке Баксан в селе Атажукино Кабардино-Балкарской Республики (КБР), пострадала в результате диверсии, совершенной боевиками одной из террористических группировок.

ГЭС, построенная в 1930-1936 годах по плану ГОЭЛРО, является одной из старейших гидроэлектростанций России. Первый ее гидроагрегат был пущен 20 сентября 1936 года, на полную мощность станцию вывели в 1938 году. Гидроэлектростанция входит в состав Кабардино-Балкарского филиала ПАО «РусГидро».

21 июля 2010 года около пяти часов утра по московскому времени группа вооруженных людей в масках и камуфлированной одежде проникла на Баксанскую ГЭС. Застрелив двух сотрудников милиции (ныне полиция), осуществляющих охрану объекта, и завладев их оружием, преступники избили двух работников станции и заложили на территории ГЭС пять самодельных взрывных устройств, мощностью от 1,5 до трех килограмм в тротиловом эквиваленте, после чего скрылись. Злоумышленники заминировали три генератора в главном машинном зале гидроэлектростанции и электроподстанцию, расположенную рядом с основным зданием. Для приведения в действие взрывных устройств преступники применили как часовой, так и дистанционный механизм подрыва. Два взрыва произошли в турбинном зале станции. Еще два взрывных устройства сработали практически в это же время на электроподстанции. Одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено саперами.

Вследствие взрывов начался пожар, охвативший три этажа машинного зала. Площадь горения составила 250 квадратных метров. К девяти часам огонь был потушен. После этого пожарные занимались проливкой конструкций и заливали пеной масло, вытекшее из поврежденного генератора, чтобы не допустить повторного возгорания.

На месте происшествия работали сотрудники территориальных подразделений ФСБ, МВД и МЧС России.

В результате взрывов и возникшего пожара были повреждены три генератора для выработки электроэнергии, здания и имущество гидроэлектростанции. Ущерб от диверсии составил почти 800 миллионов рублей.

Работа станции была остановлена. Подача электроэнергии потребителям осуществлялась за счет других подстанций, замкнутых в единую сеть. В результате взрывов гидротехническое сооружение не пострадало. Ввиду отсутствия на этой ГЭС плотины, какой-либо угрозы техногенных происшествий не было. Затворы ГЭС открыли, вода сбрасывалась вхолостую.

В ходе восстановления станции, завершившегося в декабре 2012 года, была проведена масштабная комплексная модернизация Баксанской ГЭС. На станции заменили гидроагрегаты на более мощные, а также гидромеханическое и электротехническое оборудование, напорные трубопроводы. Капитально отремонтировали все гидротехнические сооружения, в ряде случаев с разбором старых конструкций и монтажом новых. Здание ГЭС полностью было перестроено с сохранением исторического внешнего облика. Фактически на месте старой была построена новая, оборудованная по последнему слову техники гидроэлектростанция. Мощность станции увеличилась с 25 до 27 мегаватт. Средняя годовая выработка электроэнергии ГЭС составила 108 миллионов киловатт в час. Полная стоимость модернизации составила около 2,5 миллиарда рублей.

По факту взрывов на Баксанской ГЭС главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам было возбуждено уголовное дело.

В день совершения теракта ФСБ вышла на след преступников. Через несколько дней были уничтожены два участника незаконных вооруженных формирований – Руслан Оршокдугов и Рустам Сеюнов, причастные к диверсии на ГЭС. В октябре 2010 года следственный комитет сообщил о задержании двух человек (Мурата Шогенова и Тимура Шибзухова), которые дали признательные показания о причастности к нападению на станцию. Шогенов выполнял функции водителя бандитов и в ночь нападения на ГЭС привез их к станции, а затем помог им скрыться. В салоне его автомобиля были обнаружены рисунок-схема Баксанской ГЭС, нарисованная от руки на инструкции от автомагнитолы, а также оружие и маски, которые использовались при нападении на станцию. В ходе допросов Шогенова сыщикам удалось выяснить, где находится еще один участник нападения – Шибзухов, и задержать его.

Тимур Шибзухов в момент нападения на ГЭС находился недалеко от станции и прикрывал участников диверсии, чтобы в случае чего предупредить их об опасности. Кроме того, на выданные ему деньги он купил гараж, где позже была обнаружена бочка с компонентами взрывчатого вещества, которые оказались идентичны тем, что были обнаружены на месте происшествия. Более того, Шибзухов некоторое время проживал в блиндаже вместе с боевиками.

В начале января 2011 года в лесополосе между населенным пунктом Псычох и городом Баксаном местные жители обнаружили тайник с оружием (блиндаж). В нем также находились вещи, которые нападавшие похитили у погибших сотрудников милиции на станции. Кроме того, следователи нашли в тайнике флэш-карты с фотографиями, на которых были изображены Шогенов, Шибзухов и все остальные участники нападения на ГЭС. Таким образом, следственным путем были установлены все девять участников банды.

Четверо из них, в том числе лидер банды – Казбек Ташуев – были уничтожены в ходе спецопераций в июле 2010 года и апреле 2011 года. В отношении троих участников уголовное дело выделили в отдельное производство, и они находятся в федеральном розыске.

Шогенов и Шибзухов были привлечены к уголовной ответственности. Оба подсудимых вины не признали. В феврале 2012 года Верховный суд КБР на процессе по делу о нападении на Баксанскую ГЭС признал подсудимых Мурата Шогенова и Тимура Шибзухова виновными по части 2 статьи 209 (бандитизм), части 2 статьи 281 (диверсия) и статье 222 (незаконный оборот оружия и взрывчатых средств) Уголовного кодекса РФ и по совокупности статей назначил им наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год каждому. Защита обжаловала приговор. В июле того же года Верховный суд РФ оставил в силе приговор. После этого он вступил в законную силу.

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