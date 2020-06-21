Три человека были зарезаны насмерть, еще несколько получили ранения в британском городе Рединг в результате нападения выходца из Ливии. Полицейским удалось задержать нападавшего. Характер атаки еще предстоит выяснить.

Вечером в субботу вооруженный ножом злоумышленник набросился на отдыхавших в парке Forbury Gardens в Рединге (примерно в 70 км к западу от Лондона). Сначала он напал на одну группу людей, потом на другую.

Очевидец, находившийся примерно в 10 метрах от места происшествия, рассказывает, что нападение выглядело «совершенно случайным». По словам 20-летнего Лоуренса Ворта, в это время парк был довольно полон: «Многие люди сидели и выпивали с друзьями, когда некий одинокий человек проходил мимо, вдруг выкрикнул несколько неразборчивых слов и подошел к большой группе человек из десяти, пытаясь нанести им удары. Троих из них он ударил сильно в шею и в грудь, а затем повернулся и побежал в мою сторону. Мы повернулись и побежали. Когда он понял, что не может поймать нас, то попытался нанести удары другой сидящей группе».

Другой очевидец по имени Дэн рассказал Sunday Mirror, что подвергшаяся нападению группа людей, сидела кружком и просто болтала. По его словам, он думал, что люди играют в детскую игру «Утка, утка, гусь», в которой участники сидят в кругу, а кто-то стучит им по голове…

В конце концов подозреваемый в нападении был сбит полицейским сержантом, которого британские СМИ прославляют как «героя», на землю приемом «в стиле регби». Житель Рединга, 25-летний ливиец, был позже арестован по подозрению в убийстве.

О нем известно пока немного. Сообщалось, в частности, что в Великобритании молодой человек ранее попадал в тюрьму за относительно мелкие правонарушения, не связанные с терроризмом.

В субботу поздно вечером полицейские совершили рейд в многоквартирном доме после нападения. Два десятка вооруженных спецназовцев ворвались в четырехэтажный жилой дом примерно в полутора километрах от парка, где произошел инцидент. При этом ними кружил вертолет.

Британская пресса отмечает, что было неясно, преследовали ли офицеры подозреваемых в квартирах или же искали улики. На кадрах с места рейда можно видеть представителей антитеррористических подразделений.

По меньшей мере, 12 человек получили ножевые ранения, и на кадрах с места событий были видны залитые кровью люди, неподвижно лежащие на земле. Полиция подтвердила в воскресенье утром, что три человека умерли в результате полученных ранений, а трое других все еще получают лечение в больнице.

Власти попросили жителей избегать района, где произошло нападение. Тем не менее, в полиции считают, что нападавший действовал в одиночку, без сообщников.

«Нет никаких сведений о том, что существует какая-либо дальнейшая опасность для общественности, однако мы призываем людей сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном, вызывая полицию», — заявил главный суперинтендант-детектив Иэн Хантер.

Ранее в тот же день в парке, за пару часов до случившегося прошла мирная акция движения за расовое равенство «Black Lives Matter». Но и ее организаторы, и полиция подтвердили, что инцидент с ножевой атакой не был связан с протестами.

Имело ли нападение террористический характер, остается спорным вопросом. Нападения одиночек, не связанных напрямую с экстремистскими сетями, но радикализировавшимися благодаря Интернету и применяющих холодное оружие против случайно попавшихся людей, в последние годы становится тревожной тенденцией в террористических проявлениях на Западе.

В ноябре впервые за пять лет уровень террористической угрозы в Великобритании был снижен с «серьезного» до «значительного» (который означает, что существует высокий уровень угрозы, и нападение вполне может произойти без предупреждения).

С тех пор как уровень террористической угрозы в Британии понизили, было зафиксировано два нападения джихадистов. В частности, 29 ноября прошлого года, 28-летний Джек Мерритт и 23-летняя Саския Джонс были зарезаны на Лондонском мосту 28-летним Усманом Ханом. Нападавший был застрелен полицейскими.

А 2 февраля сего года незадолго до того освобожденный из тюрьмы отбывавший срок за терроризм Судеш Амман зарезал двух человек в Стритеме, на юге Лондона. На нем был фальшивый «жилет смертника», террорист был застрелен полицией.

Тем не менее, в воскресенье утром полиция района долины Темзы заявила, что в настоящий момент не рассматривает инцидент в Рединге как теракт, а старается «придерживаться непредвзятого мнения».

А министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил в эфире SkyNews: «Полиция явно проводит расследование. К настоящему времени они не заявляли, что это расследование не террористического акта, а убийства».

Британский премьер-министр Борис Джонсон написал в Твиттере: «Я думаю обо всех, кто пострадал от ужасающего инцидента в Рединге, и благодарю чрезвычайные службы, действующие на месте происшествия».