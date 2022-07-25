От любых объектов исходит тепловое излучение, которое можно увидеть в инфракрасном спектре с помощью специального электронного прибора, известного нам, как тепловизор. Посредством высокочувствительного сенсора, интегрированного в его камеру, прибор способен зафиксировать тепловое излучение объекта, преобразовав его в тепловую карту. Помимо получения подобных карт, такие устройства, использующие бесконтактный метод исследования, используются в качестве приборов ночного видения.

По какому принципу и как функционируют тепловизоры?

Устройство функционирует в бесперебойном режиме, поэтому нашло свое применение во многих отраслях и областях деятельности человека. В его основу встроен приемник, отвечающий за преобразование полученных сигналов считывания температуры исследуемого объекта, в легко считываемую графическую картинку. Результат полученных данных транслируется на экран тепловизора и понятен для считывания не только людям специальной подготовки, но и простым обывателям.

Какие виды тепловизоров сегодня можно приобрести в магазине?

В зависимости от конструктивных особенностей и функций все их разделяют на несколько типов:

Наблюдательное оборудование (такие устройства формируют картинку в инфракрасном излучении, отображаемую в виде цветовой шкалы). Измерительные устройства (они функционируют по алгоритму, схожему с алгоритмом наблюдательных устройств, но в этом случае каждая точка светового сигнала маркируется параметром ее температуры для визуального анализа температурного режима исследуемого участка). Устройства визуального типа (это пирометры, позволяющие визуально выявлять зоны отклонений от требуемого температурного режима).

До недавнего времени, тепловизоры использовались исключительно в оборонной сфере. Да и сегодня тепловизоры в Украине крайне востребованы военной сферой, в связи с боевыми действиями, проводимыми на ее территории. Эти устройства также нашли свое применение в промышленной, строительной и производственной сфере, помогая решать ряд хозяйственных задач.

Производители сегодня изготавливают тепловизоры в качестве:

самостоятельных единиц оборудования;

конструктивных элементов (бинокли, монокуляры);

составной части иного оптического оборудования.

Также тепловизоры, в зависимости от параметров их рабочего диапазона, разделяют по предназначению:

Высокотемпературные приборы — устройства, выявляющие объекты, температура которых может достигать более 10000С (для мониторинга технологических процессов, протекающих при высоких температурах). Промышленные тепловизоры — устройства, распознающие объекты с верхней границей температуры более 3500С. (анализ промышленных систем и диагностика электросетей). Строительное оборудование — устройства, взаимодействующие с объектами, температура которых не превышает 3500С. Предназначение данного оборудования:

оценка эффективности теплоизоляции;

анализ строительных конструкций;

выявление слабо изолированных участков;

определение точек утечки тепла.

Существует виды тепловизоров, которые также могут использоваться простыми обывателями для разных нужд. Так, например, используются тепловизионные монокуляры, цена которых существенно ниже, чем на тепловизоры для строительной или промышленной сферы. Это профессиональные оптические устройства, предназначение которых — обнаружение объекта в инфракрасном излучении с расстояния от 700 до 2500 м. Это компактное устройство, характеризующееся:

небольшим весом;

высокой точностью;

дальностью отображения;

наличием беспроводной связи;

высоким разрешением.

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