Забір тепла з природних джерел – це вже не ноу-хау в сучасному світі. Більшість західних країн давно використовує енергію з грунту та водойм для опалення житла. В Україні ця тема також стрімко набирає оберти, оскільки ціни на комунальні послуги постійно зростають. Таке обладнання, як теплові насоси дають змогу безпечно, екологічно й безкоштовно обігріти будь-яке приміщення природним теплом. Прикладом такого агрегату може бути звичайний холодильник.

Які бувають теплові насоси?

Сучасні виробники кліматтехніки випускають різні види теплонасосів, кожен з яких вирізняється джерелом отримання енергії:

Вода-вода – тепловий насос для опалення будинку використовує теплоенергію грунтових вод або тих, що скидаються з різних технологічних установок.

Повітря-вода – для встановлення агрегата немає потреби в прокладанні трубопроводу чи бурінні свердловини. Теплонасос зазвичай встановлюють в місцях, де мінімальна температура повітря в холодну пору року не опускається нижче -25 градусів.

Повітря-повітря – в якості джерела низькопотенційної енергії виступають повітряні маси, які навіть взимку містять незначну частку тепла, що відбирає тепловий насос і застосовує для розігріву холодоагента. Потім газ стискається в процесі нагрівання, тепле повітря передається в приміщення.

Грунт-вода – навіть найлютіший мороз не здатний заморозити землю на глибину більш ніж 0,5-1,2м, в нижчих шарах тримається плюсова температура. Саме звідти відбирається енергія необхідна для запуску реакцій холодоагенту в системі теплонасоса. В приміщенні тепло транспортується по звичайних трубах з водою.

Чому варто вибрати тепловий насос?

Основною перевагою такого обладнання вважається високий ККД. Цей показник складає 70-75% і досягається завдяки забору енергії безпосередньо з навколишнього середовища.

Тепловий насос, ціна якого є цілком доступною, дає змогу заощадити на оплаті комунальних послуг, створити комфортний мікроклімат в приміщенні. Агрегат здатний надійно послугувати 20-30 років, забезпечуючи стабільну, продуктивну роботу.

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