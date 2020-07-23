со ссылкой на гостелерадиовещательную компанию YLE.

Жалобы подали 13 человек. В их числе депутат от партии «Истинные финны» Себастьян Тюнккюнен.

Авторы обращений обратили внимание, что Марин действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента, когда одобрила взятие новых кредитов в рамках пакета мер по восстановлению экономики ЕС.

Саммит лидеров ЕС начался в пятницу, 17 июля, и закончился только утром во вторник, 21 июля. В ходе него были достигнуты договоренности о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Финляндия определила условие для приема туристов.