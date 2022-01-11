Под тентовыми шатрами подразумевают конструкции, которые оборудованы металлическим каркасом. Он обтягивается специальной тканью, которая позволяет сделать крышу разного размера и формы. Шатры бывают с конусами, куполами, двухскатными пологами и прямыми поверхностями. Для пошива используют крепкий водонепроницаемый текстиль. Это может быть ПВХ, брезент, тарпаулин на основе полиэтилена.

Главные особенности тентовых шатров

Тентовые шатры от QazTent нашли широкое применение в разных сферах. Их заказывают для организации разовых мероприятий, чтобы пригласить и разместить большое количество гостей. Одно из главных преимуществ – практичность и многофункциональность. Конструкция пригодна для многократной сборки и разборки. Модуль в разобранном виде не создает проблем с хранением.

Можно выделить несколько главных преимуществ тентовых шатров:

износоустойчивость материала;

эстетичность и привлекательный внешний вид;

возможность создания комфортных условий для людей на открытом воздухе.

Внутри шатров можно разместить все необходимое оборудование, технику и мебель, чтобы защитить их от осадков. Мобильные конструкции можно использовать для организации свадьбы, торжественного мероприятия, проведения тематических выставок, собрать людей для группового отдыха на природе.

Заказать тентовые шатры в Алматы

В компании QAZAQSTAN TENT можно арендовать тентовые шатры. Здесь работает команда специалистов, которые организуют доставку и установку конструкций в любом городе Казахстана. К преимуществам сотрудничества стоит отнести огромный и разнообразный ассортимент шатров, тентовых конструкций.

В компании работают профессиональные монтажники, качественная техника. Именно они позволят создать безопасный праздник. Все шатры отличаются высоким показателем прочности и крепости. При необходимости можно дополнительно арендовать кондиционеры, осветительное оборудование и различные напольные покрытия с декором. Уже многие люди смогли оценить все преимущества сотрудничества с компанией QAZAQSTAN TENT.