Теннисисты перестали сидеть без дела и готовятся к возобновлению официального сезона 14 августа, играют на выставочных турнирах, продолжают заражаться коронавирусом и иногда нарушают карантин. Тем временем организаторы крупных соревнований испытывают финансовые проблемы и подсчитывают будущие убытки. О том, чем живет в последние дни теннис, — в обзоре «».

Джокович отбивается

Первая ракетка мира Новак Джокович продолжается лечиться от коронавируса, которым заразился на турнире имени себя в хорватском Задаре, и отбиваться от критики за столь неразумно организованные соревнования. «Сдохни, Джокович!» — пишут на стенах города, где проходил Adria Tour. «Теперь его никто не будет слушать», — говорит канадский теннисист Милош Раонич, изначально отказавшийся приехать на свою историческую родину в Черногорию, где должен был проходить один из этапов.

При этом сам Новак, изолировавшийся в Сербии, отвечает хейтерам в соцсетях с высоты человека, полностью познавшего философию этого бренного мира: «Корабль не тонет, если он в воде. Он начинает тонуть, когда вода попадает вовнутрь. Неважно, что происходит вокруг нас. Важно то, что происходит внутри нас самих».

Есть, впрочем, у серба и те, кто все еще готов его поддержать. Сербский эпидемиолог Зоран Радованович считает, что Джоковича просто обманули. Правила устанавливал не он, протоколы безопасности писал не он, и зря, мол, он поверил властям и системе. «Ему сказали, что проблем с эпидемиологической обстановкой нет, а это не так. Обстановка была куда хуже, чем сказали Джоковичу, так что виноват он разве что в своей наивности», — высказывает свое мнение Радованович.

Зверев нарушает карантин

Но если Джокович продемонстрировал свою наивность, то еще один участник его турнира, немецкий теннисист Александр Зверев, — полную безответственность. Зверев сдал отрицательный тест после Adria Tour, но, вернувшись домой в Монте-Карло, все равно пообещал выдержать 14-дневную изоляцию. Он к тому же извинялся перед болельщиками, что подверг риску людей, участвуя в турнире Джоковича.

Но сидеть просто так в четырех стенах не позволила молодая кровь, и он вместе со своей девушкой, моделью Брендой Патеа, отправился на вечеринку. Видео с веселящимися теннисистами, среди которых был еще один игрок ATP — Люка Пуй, попало в Сеть. Теперь Александру придется извиняться и за это, а организаторы американских турниров, в том числе и US Open, все больше и больше опасаются за судьбу своих соревнований: если игроки будут разбегаться из обязательного карантина перед турниром как тараканы, есть риск вообще не завершить соревнования.

Хитрость Уимблдона уже не сработает

А отмена турниров может обернуться финансовой катастрофой в теннисной индустрии, которая все еще пытается залатать дыры. А в будущем, возможно, это будет сделать еще сложнее. У Уимблдона в этом году получилось если не выйти сухим из воды, то хотя бы не утонуть, потому что они имели страховку на случай пандемии. Теперь этот трюк может не сработать. Покидающий свой пост директор лондонского турнира Ричард Льюис сказал, что страховые компании не будут предлагать такую услугу в следующем году. Возможно, в ближайшем будущем, по словам Льюиса, страховой рынок снова пойдет на такой риск, но пока остается надеяться, что в 2021 году пандемия не остановит спортивный календарь.

Кубок Дэвиса сдался

На год уже перенесли не только Уимблдон, но и финальную часть Кубка Дэвиса. На днях пресс-служба соревнований опубликовала заявление, что после обсуждений вопросов безопасности и логистики было принято решение отложить все до будущего года, но все 18 команд, получившие право сыграть в финальной части, сохранят эту возможность и результаты жеребьевки останутся в силе.

При этом L’Equipe сообщает, что причина переноса — вовсе не пандемия. Просто у организаторов большие финансовые проблемы. Спонсором турнира является компания Kosmos, которая уже понесла потери на сумму около 50 миллионов долларов. И перенос соревнований позволит сэкономить до 18 миллионов.