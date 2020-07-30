Женская теннисная ассоциация на своем сайте разместила фотографии самых модных нарядов теннисисток «пандемического» сезона. Поскольку официальные женские теннисные турниры начнутся в ближайшее время, то спортсменки вынуждены демонстрировать платья на выставочных турнирах, которые мало кто смотрит. Что произошло с коллекциями, которые готовились к крупным турнирам заранее, — в материале «».

Крупные спортивные бренды обычно готовят несколько коллекций к сезону: они обновляются к каждому турниру Большого шлема, а иногда и чаще. В текущем сезоне полноценный показ теннисной моды случился только на Australian Open, в то время мы только «что-то слышали о странном вирусе», распространяющемся в Китае.

В Мельбурне Петра Квитова, Элина Свитолина, Симона Халеп, Наоми Осака демонстрировали яркие принты, у Серены Уильямс и Марии Шараповой (тогда еще не завершившей карьеру) традиционно были абсолютно эксклюзивные платья крупного спортивного бренда. Эшли Барти выбрала мятный оттенок, а Каролин Возняцки во время своего последнего матча в карьере (напомним, что именно в Мельбурне датчанка попрощалась со спортом) была в скоромном фиолетовом платье, сшитом с использованием новой технологии охлаждения, помогающей игрокам справиться с австралийской жарой. И, как всегда, интересно было посмотреть на одну из самых эпатажных на корте — американку Беттани Маттек-Сэндс. На этот раз на ней не было леопардового наряда, как на US Open в 2007-м, или костюма Леди Гаги, как на Уимлдоне-2011. Но яркий топ в сочетании с воланами короткой разноцветной юбки привлекали внимание, да и коллекция спортивного бренда, который одевает Беттани, называлась нетривиально — «Ночь в опере».

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В феврале, когда вирус только прокрался в Европу и еще даже не думал покорять Соединенные Штаты, бренды демонстрировали коллекции, созданные для крупных турниров в Майами и Индиан-Уэллсе. Эшли Барти, Каролина Плишкова, Софи Кенин и Кики Бертенс должны были играть в платьях ягодных оттенков с женственной отделкой и рисунком из роз.

Для новой звезды мирового тенниса, юной Коко Гауфф, ее спонсор слегка видоизменил комплект, в котором она выступала в Австралии: в этот раз вместо желтого и бело-черного палитра включала в себя оранжевый и серый.

А Серене Уильямс пришлось демонстрировать свое эксклюзивное расклешенное платье мятного цвета в Инстаграме. Она специально продефилировала в своей гардеробной для поклонников, очень опечаленная тем, что подол кокетливой двухуровневой юбки не сможет летать на кортах Майами.

Гарбинье Мугуруса могла бы предстать перед поклонниками в платье из черной сетки, созданном из переработанного пластика.

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Когда стало известно, что «Ролан Гаррос» переносят на сентябрь, компании решили все-таки обнародовать свои коллекции, в которых теннисисты выходили бы на корты в Париже. Тем самым бренды, вероятно, дали понять, что к перенесенному Открытому чемпионату Франции они подготовят новые. Что логично, ведь, например, у Nike коллекция называлась «Парижское лето-2020», а в конце сентября спортсменам нужно будет уже что-то более утепленное — не слишком жарки парижские вечера осенью.

Кстати, несмотря на уход из большого спорта Марии Шараповой, ее линия все еще существует, и в ней было выпущено и платье для French Open-2020 как часть коллекции «Парижское лето». В именном наряде вечерний стиль был адаптирован для теннисного корта: в нем не было цветовых контрастов, только сочетание темно-синего и черного, зато с использованием кружева и сатина на талии.

Вся коллекция, кстати, сразу же стала продаваться со скидкой, как и другие «неиспользованные». Мало того, что люди не увидели наряды на кортах, так еще и самим заниматься спортом в этот период пандемии было затруднительно.

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Комплекты для Уимблдона, где, как известно, все теннисисты обязаны традиционно выступать в белом, выпускать не стали. Но когда пресс-служба турнира кинула клич спортсменам и поклонникам выложить в социальные сети свое видение, как бы прошел турнир Большого шлема в Лондоне, Серена Уильямс опять же через свой Инстаграм продемонстрировала белый облегающий комбинезон со стразами. Вряд ли это был ее официальный наряд для Уимблдона, но смотрелось красиво. В похожих она, кстати, выступала в 2018-м на «Ролан Гарросе» (черный с алым поясом) и в апреле 2011 года (неоново-розовый).

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К июлю, когда стало понятно, что турниры постепенно начинают возобновляться — 3 августа стартуют женские соревнования в Палермо, бренды разродились новыми изделиями, в которых многие теннисистки, кстати, участвовали в выставочных соревнованиях. Некоторые из них как раз и попали в рейтинг лучших нарядов июля на сайте WTA. Там фигурировали латвийская теннисистка Анастасия Севастова — в солнечно-желтом с голубыми акцентами, Петра Квитова — в ярко-голубом с красными полосками, Софи Кенин — в разноцветной юбке и белом верхе с аналогичными на юбке вставками.

Теперь теннисный мир замер в ожидании решения по US Open. Теннисная ассоциация США должна принять окончательное решение со дня на день, но уже известно, что в Нью-Йорке кладут корты. Коллекцию для Открытого чемпионата США, наверное, мы сможем увидеть сразу после оглашения решения, рискнут ли организаторы проводить турнир.