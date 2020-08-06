Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова не выступит на Открытом чемпионате США по теннису, который пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября без зрителей. Она считает, что безопасность спортсменов в США не будет гарантирована.

«Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного турнира Большого шлема. Теннис для меня — это почти все. Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку», — написала 29-летняя Павлюченкова в Instagram.

Павлюченкова стала одной из трех участниц топ-30 мирового женского рейтинга, отказавшихся от выступления на US Open-2020. У мужчин главной потерей стал отказ действующего чемпиона турнира испанца Рафаэля Надаля, не пожелавшего лететь в США из-за страха заразиться коронавирусом.

View this post on Instagram Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open @usopen в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного Большого шлема. Теннис для меня — это почти всё. ⠀ Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку. ⠀ Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше — уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас. ⠀ I’ve been thinking a lot and decided not to play US Open @usopen this year. It wasn’t easy because I hadn’t missed any Grand Slam in my entire carrier. Tennis is almost everything for me. ⠀ The main reason is insecurity, US Open doesn’t provide any guarantees. I don’t feel comfortable to travel to USA in such circumstances. ⠀ Thanks WTA and USTA that give us a chance to play. From this moment, every player is on his own. My team and I have decided it would be for the best not to participate. A post shared by Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav) on Aug 5, 2020 at 4:19am PDT

Из четырех ежегодных турниров Большого шлема в нынешнем году успел состояться только Открытый чемпионат Австралии. Далее из-за наступившей пандемии коронавируса впервые с 1945 года был отменен турнир в Уимблдоне, а «Ролан Гаррос» был перенесен на конец сентября.