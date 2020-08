View this post on Instagram

Я долго думала, но приняла решение не участвовать в US Open @usopen в этом году. Оно далось непросто — за свою карьеру я не пропустила ни одного Большого шлема. Теннис для меня — это почти всё. ⠀ Главная причина — это отсутствие безопасности, US Open не дает сейчас никаких гарантий. Не чувствую, что в таких условиях мне комфортно лететь в Америку. ⠀ Спасибо WTA и USTA, что дают нам возможность играть. Дальше — уже выбор каждого. Я и моя команда решили, что в этом году так будет лучше для нас. ⠀ I’ve been thinking a lot and decided not to play US Open @usopen this year. It wasn’t easy because I hadn’t missed any Grand Slam in my entire carrier. Tennis is almost everything for me. ⠀ The main reason is insecurity, US Open doesn’t provide any guarantees. I don’t feel comfortable to travel to USA in such circumstances. ⠀ Thanks WTA and USTA that give us a chance to play. From this moment, every player is on his own. My team and I have decided it would be for the best not to participate.