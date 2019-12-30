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Теннисистка Дорошина поднялась сразу на 67 мест в чемпионской гонке WTA

11:32 30/12/2019

Женская теннисная ассоциация (WTA) обнародовала обновленную версию чемпионской гонки. Стремительное восхождение в рейтинге совершила россиянка Ольга Дорошина, которая поднялась с 118-го места сразу на 51-е, сообщает

Отметим, что в этом месяце россиянка смогла дойти до полуфинала турнира серии ITF в индийском городе Нави-Мумбаи, в упорной борьбе уступив место в финале кореянке Чжон Сунам. Именно это позволило Дорошиной улучшить свои позиции в чемпионской гонке.

Добавим, что лучшей из россиянок в рейтинге стала Виталия Дьяченко. Она находится на втором месте. Екатерина Александрова занимает четвертую строчку. Лидирует в чемпионской гонке румынка Ана Богдан.

Напомним, в конце декабря россиянка Мария Шарапова сумела одержать победу в первом матче за четыре месяца. В выставочном матче она взяла верх над австралийкой Айлой Томлянович.



