СПОРТ

Теннисистка Александрова выиграла турнир WTA в Китае

11:57 11/01/2020

Теннисистка Екатерина Александрова впервые в своей карьере стала победительницей турнира WTA, который проходил в китайском Шэньчжэне, сообщает «Спорт экспресс».

В финальной встрече россиянка переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в двух сетах — 6:2, 6:4. Матч длился один час 13 минут. 25-летняя россиянка, 34-я ракетка мира, сделала шесть брейков и три эйса и допустила две ошибки при подаче.

Титул, завоеванный на турнире WTA в Китае, принес спортсменке 175 тысяч долларов призовых и 280 очков в рейтинге.

Ранее Александрова в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Шэньчжэне обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.



