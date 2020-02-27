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Теннисист Южный посвятил Шараповой трогательное стихотворение

14:07 27/02/2020

Бывший российский теннисист, экс-восьмая ракетка мира Михаил Южный посвятил целое стихотворение Марии Шараповой, которая ранее объявила, что завершает спортивную карьеру. На своей странице в Instagram Южный разместил следующие строки:

Как неожиданно порою происходит, И вроде ждешь момента этого давно, А как сказала Маша, что уходит, – И оказался не готов никто.

Нам будет тебя очень не хватать, И женский теннис мы смотреть не будем – Там не осталось личностей сейчас. Шарапову вовек мы не забудем!⠀

Твоя карьера – взлеты и падения, Но ты всегда-всегда на высоте, И даже трудности в твоей карьере Тебя лишь сделали сильнее всех.

И вот слеза ползет у миллионов, Поверить мы не можем, не хотим. Хоть Машу не увидеть нам на корте, Ну хоть ее конфеты поедим.

Спасибо хочется сказать тебе За всю карьеру и победы те, За все эмоции, что ты нам подарила, А вот сейчас нам грустно и тоскливо.

Напомним, Шарапова – пятикратная победительница турниров теннисного Большого шлема и экс-первая ракетка мира.Россиянка одержала 39 побед на турнирах WTA, из которых 36 – в одиночном разряде. Кроме того, Шарапова – серебряный призер Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В минувшем сезоне россиянка из-за травм приняла участие лишь в восьми турнирах. В 2020 году она потерпела два поражения в двух матчах. На данный момент 32-летняя Шарапова занимает 373-ю строчку в рейтинге WTA.



