СПОРТ

Теннисист Рафаэль Надаль призвал спортсменов скинуться против COVID-19

03:27 28/03/2020

Испания является одной из наиболее пострадавших стран в мире с более чем 56 000 подтвержденными случаями заболевания. Карантинные меры продлены минимум до 12 апреля, а число погибших от COVID-19 превысило 4000 человек.

Теннисист Рафаэль Надаль рассказал в микроблоге, что после разговора со звездой НБА Пау Газолем, решил выступить с инициативой поддержать Красный Крест и помочь оборудованием и необходимыми для спасения людей вещами.

«Я думаю, что мы – спортсмены, являемся теми, кто мы есть, в значительной степени благодаря вашей поддержке, и сейчас настало время, чтобы ваши спортсмены не подвели вас», – сказал Надаль в своем видео.

Теннисист заявил, что сейчас самое время проявить инициативу, и он надеется, что спортсмены – представители всех видов спорта – объединятся в знак солидарности и примера единства. Так все вместе смогут противостоять вирусу и поддержать Красный Крест, который ведет борьбу с ним изо дня в день.

«Цель проста, она заключается в том, чтобы собрать 11 миллионов евро и помочь 1,35 миллионам человек. Мы верим, что весь испанский спорт будет на нашей стороне… Пау и я уже сделали свои пожертвования, и мы надеемся, вы присоединитесь – ведь это наша главная победа», – призвал теннисист.

Ранее Роджер Федерер объявил, что пожертвует один миллион швейцарских франков пострадавшим от коронавируса семьям в Швейцарии. Лионель Месси и Пеп Гвардиола пожертвовали 1 млн евро на поддержку врачей и клиник Барселоны, а Криштиану Роналду и его агент Хорхе Мендеш оборудовали три больничные палаты в Португалии, сообщила The Independent.

Ha llegado la hora de que el deporte español consigamos #nuestramejorvictoria. Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde con tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225. @paugasol y yo la tenemos en camino. ¿Te unes? 👉 https://t.co/FkUPrvfhpr#vamos 👆🏻🎾 🏀 🙏 pic.twitter.com/pWYIfPfj0U — Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 26, 2020

На неделе Новак Джокович пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом в Сербии, а в Британии лондонцы устроили овацию врачам, сражающимся с коронавирусом.



