СПОРТ

Теннисист Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

16:56 07/01/2020

Первая ракетка российского тенниса Даниил Медведев в матче турнира ATP Cup обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (8:6). В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп, передает ТАСС.

Известно, что в заключительной встрече группового этапа турнира сборная России одолела команду Норвегии со счетом 2:0. Российская сборная заняла первое место и вышла в четвертьфинал ATP Cup, проходивший в Австралии.

Добавим, что в предстоящей парной встрече теннисисты из РФ Константин Кравчук и Теймураз Габашвили сразятся с норвежцами Руудом и Джурашовичем. ATP Cup является реинкарнацией World Team Cup, в рамках которого между собой играли сильнейшие мужские сборные планеты. ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. Ранее Медведев принес сборной победу над Италией на ATP Cup. Матч продолжался 1 час 47 минут.



