Спортсмен не сдержал эмоций из-за вылета мяча за площадку

Полуфинал US Open, в котором боролись теннисисты Даниил Медведев и Доминик Тим, обернулся скандалом. Россиянин поссорился с судьями прямо во время матча и назвал чемпионат цирком.

Спортсмен стал спорить с судьей из-за вылета мяча за пределы площадки и просил о повторе. Арбитр ему отказал, после чего Медведев зашел на половину корта соперника, чтобы показать след от мяча, и получил предупреждение. Это и разозлило теннисиста.

«US Open – это цирк»,

– не сдержал эмоций Медведев. Суперзайзер объяснил: перейдя сетку, спортсмен нарушил правила.

«Ой, простите. Кажется, я кого-то убил, да? Мои извинения»,

– приводит слова теннисиста Sports.ru. После матча россиянин прокомментировал конфликт с судьями:

«Я просто очень разозлился».

Медведев по-прежнему считает, что не сделал ничего, за что ему могли бы вынести предупреждение. Однако теннисист заключил, что в любом случае так злиться из-за этой ситуации не стоило.

В финал Даниил Медведев не вышел – победу одержал его соперник. В воскресенье он будет играть против Александра Зверева, представляющего Германию.