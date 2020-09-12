Спортсмен не сдержал эмоций из-за вылета мяча за площадку
Полуфинал US Open, в котором боролись теннисисты Даниил Медведев и Доминик Тим, обернулся скандалом. Россиянин поссорился с судьями прямо во время матча и назвал чемпионат цирком.
Спортсмен стал спорить с судьей из-за вылета мяча за пределы площадки и просил о повторе. Арбитр ему отказал, после чего Медведев зашел на половину корта соперника, чтобы показать след от мяча, и получил предупреждение. Это и разозлило теннисиста.
«US Open – это цирк»,
– не сдержал эмоций Медведев. Суперзайзер объяснил: перейдя сетку, спортсмен нарушил правила.
«Ой, простите. Кажется, я кого-то убил, да? Мои извинения»,
– приводит слова теннисиста Sports.ru. После матча россиянин прокомментировал конфликт с судьями:
«Я просто очень разозлился».
Медведев по-прежнему считает, что не сделал ничего, за что ему могли бы вынести предупреждение. Однако теннисист заключил, что в любом случае так злиться из-за этой ситуации не стоило.
В финал Даниил Медведев не вышел – победу одержал его соперник. В воскресенье он будет играть против Александра Зверева, представляющего Германию.
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SF 💪🏼 #usopen2020