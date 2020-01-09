СПОРТ

Теннисист Медведев обыграл аргентинца Шварцмана в четвертьфинале ATP Cup

17:27 09/01/2020

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором матче четвертьфинала Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) в Австралии, сообщает РИА «Новости».

Россиянин победил Шварцмана со счетом 6:4, 4:6, 6:3. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 22 минуты. В итоге счет в матче команд – 2:0 в пользу сборной России. Команда вышла в полуфинал Кубка. Ранее Медведев в матче турнира ATP Cup обыграл норвежского спортсмена Каспера Рууда. Игра закончилась со счетом 6:3, 7:6 (8:6).



