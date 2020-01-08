СПОРТ

Теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

18:42 08/01/2020

Российский теннисист Андрей Рублев стал четвертьфиналистом турнира в Дохе. Призовой фонд соревнований превышает 1,3 миллиона долларов.

Спортсмен из России получил второй номер посева на турнире. В матче второго круга он нанес поражение Михаилу Кукушкину из Казахстана. Счет 6:4, 6:2. На корте теннисисты провели один час 10 минут. Следующий соперник россиянина определится в матче француза Пьер-Юг Эрбера и Ласло Дьере из Сербии.

Ранее сообщалось, что теннисист Даниил Медведев вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup.



