СПОРТ

Теннис на карантине: Джокович взялся за сковородку, а Медведев стал киберспортсменом

16:14 02/04/2020

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Новак Джокович взялся за сковородку, Патрик Макинрой бросил вызов коронавирусу, а Даниил Медведев стал киберспортсменом. Теннисисты не унывают на карантине, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Дмитрий Калугин.

Первая ракетка мира Новак Джокович может играть где угодно и главное чем угодно. Серб на самоизоляции изобрел новую теннисную дисциплину. Из привычных атрибутов – только мяч. Ракетку заменяет сковорода, а сетку – стулья и подушки. Свой первый подобный матч Джокович провел на домашней арене в Марбелье. В соперники Новак взял своего друга, предсказуемо выиграл и победно расстелился на кафельном полу.

У известного в прошлом теннисиста Патрика Макинроя вызовы будут посерьезнее. Он в числе тех, кто заразился коронавирусом. «Я получил результаты теста, у меня коронавирус. Это плохая новость. Но есть и хорошая – я чувствую себя отлично, симптомы заболевания прошли», – сообщил американец.

В доказательство Патрик снял видео своих теннисных тренировок. Занимается Макинрой во дворе своего дома в Нью-Йорке и сейчас действительно чувствует себя прекрасно. Разумеется, спортсмен попросил всех соблюдать карантин и поблагодарил врачей за их титанический труд.

Лучший российский теннисист Даниил Медведев на время пандемии ушел в киберспорт. Он принял участие в турнире по FIFA 20, который организовал «Спорт-Экспресс».

Видео с фрагментом своей игры Медведев выложил на странице в Twitter. Правда, о результате не сказал. Все-таки Кубок Надежды сложился для Даниила неудачно. Он завершил выступление на стадии четвертьфинала.





Дмитрий Калугин