Рекордное значение тепла установлено в Санкт-Петербурге на начало весны, сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в понедельник, 2 марта.

Во второй половине дня гидрометеорологическая станция Санкт-Петербурга зафиксировала +5,9 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в этот день в 1997 году. Тогда температура воздуха в регионе составила +5,4 градуса.

Итоговое значение дневной температуры воздуха станет известно после 21:00 мск.

28 февраля Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте. Так, средняя температура будет выше нормы на 7–10 градусов в Тульской, Калужской, Рязанской областях и в центрально-черноземных зонах (Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской), сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Помимо этого теплая погода будет в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске.