Московский воздух прогрелся до рекордных значений, превысивших показатели 1956 года, — в то время 18 декабря температура воздуха в столице составила +2,8 градуса.

Как сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре, эта среда стала самым теплым днем в Москве за 71 год наблюдений и составила +2,9 градуса. Однако абсолютный температурный рекорд за всё время метеонаблюдений для 18 декабря зафиксировали в 1886 году — тогда воздух прогрелся до +5,3 градуса.

Синоптики не исключают, что температура столичного воздуха может прогреться до +6 градусов и тем самым побить максимальные показатели XIX века.

Ранее в этот же день специалисты объяснили, почему аномально теплая погода не станет провоцировать преждевременное цветение растений.