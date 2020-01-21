Температура в Москве во вторник, 21 января, побила рекорд тепла 63-летней давности, воздух прогрелся до плюс 3,4 градуса. Об этом «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, 21 января 1957 года температура воздуха в Москве составила плюс 3,3 градуса.

«Сегодня в 15.00 на метеостанции ВДНХ был зафиксирован новый рекорд, в эти часы температура воздуха составила плюс 3,4 градуса, что на 0,1 градуса выше предыдущего», — сказал метеоролог.

Синенков также добавил, что абсолютный рекорд для 21 января был установлен в 1898 году, когда температура составила плюс 3,8 градуса.

Ранее в этот же день сообщалось, что январь 2020 года в Москве установил абсолютный температурный рекорд. За первые 20 дней текущего года температура воздуха в столице превысила норму на девять градусов, чего не наблюдалось ни разу за всю историю метеонаблюдений.