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Актер Александр Збруев не потерпел измены, но изменял сам и завел внебрачного ребенка. Таковы, как сообщает «СтарХит», темные пятна в его биографии.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», Збруеву исполнилось 82 года. Его отцом был заместитель народного комиссара связи СССР. Его расстреляли в годы репрессий. Збруев-школьник имел репутацию трудного ребенка, но любил театр. В Щукинском училище Збруев слыл скептиком.

Сам артист признавался, что влюблялся по-настоящему лишь трижды, впервые — в актрису Валентину Малявину. На ней он женился в 20 лет, а развелся, когда узнал, что та изменила ему с режиссером Павлом Арсеновым.

Во второй раз Збруев влюбился в актрису Людмилу Савельеву. Она стала его второй женой. Она родила ему дочь Наталью. Во время брака с Савельевой актер завел роман с актрисой Еленой Шаниной. Та родила ему внебрачную дочь Татьяну. Несмотря на это, брак Збруева с Савельевой сохранился.

«Поговаривали, что несчастная любовь стала причиной серьезных психических проблем старшей дочери Збруева. В 2005-м она подожгла собственную квартиру, но, к счастью, соседи вовремя успели потушить возгорание», — сообщает «СтарХит».

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