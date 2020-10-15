В одной из квартир на юго-западе столицы полиция обнаружила тело 92-летней Нины Ковининой, известной художницы, супруги художника Валерия Ковинина, сообщает KP.RU. Смерть наступила, по всей видимости несколько дней назад, и соседи, обеспокоившись тишиной за дверью Нины Сергеевны в ответ на стук, вызвали полицию.

Причиной смерти предварительно назвали острую сердечно-сосудистую недостаточность.