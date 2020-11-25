Известная британская актриса и ведущая телешоу Дениз Уэлч рассказала, как ей удалось победить алкоголизм. Об этом она написала в Instagram.

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Сейчас Уэлч 62 года. Она ведёт трезвый образ жизни уже восемь лет. Решение было принято, когда она поняла, что у неё появилась серьёзная зависимость от алкоголя, и что выпивка стала влиять на все сферы её жизни. Появились не только проблемы со здоровьем, но и психические нарушения.

Телеведущая показала, как изменилась её внешность после того, как она бросила пить. Она продемонстрировала коллаж из двух фотографий: до и после. Видно, что несмотря на прошедшие годы (тем более что женщина находится в зрелом возрасте), Дениз стала выглядеть только моложе. Изменился не только внешний вид, но и взгляд, и выражение лица.

Уэлч отмечает, что трезвость вернула ей жизнь и позволила справляться с проблемами с головой, незатуманенной выпивкой. Она уточнила, что бросать пить «тяжело, но оно того однозначно стоило».

По словам наркологов, женский алкоголизм отличается от мужского, и этом есть вполне понятные физиологические причины. Так, соотношение жировых тканей к мышцам у женщин гораздо больше, чем у мужчин, а этанол как раз накапливается в жировых клетках. Ферментов, которые перерабатывают алкоголь, у женщин намного меньше. Гормональный статус тоже играет большое значение. Таким образом, опасность женского алкоголизма в том, что организм слишком восприимчив к спиртному, он быстрее становится зависимым и подвержен более сильным разрушениям.