В сети появилось видео с ведущей программы «Вести Камчатский край», которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.

Отмечается, что запись не попала в эфир.

«Извините. Я старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Вы это читали?» — хохоча, сказала девушка.

В сюжете речь шла о том, что льготники с 1 февраля смогут ежемесячно потратить на свое здоровье около 1500 рублей. При этом 900 рублей выделяется на лекарства, 137 рублей — на покупку путевки, а оставшиеся (это менее 500 рублей) — на международный проезд к месту отдыха.

Оператор поддержал ведущую и тоже выразил возмущение.

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