На Камчатке телеведущая расхохоталась во время записи выпуска новостей, когда говорила об индексации социальных выплат с 1 февраля. Видео этого момента не попало в эфир, но появилось в интернете.

Журналистка рассказала, на что льготные категории граждан смогут потратить выделенные государством 165 тыс. рублей. Так, 900 рублей из них выделяется на медикаменты, 463 рубля — на проезд на международном транспорте к месту отдыха и обратно, и 137 рублей — на отдых в санатории на профилактику основных заболеваний, сообщает «Ридус».

Говоря о таком распределении средств, ведущая не смогла сдержать смех.

«Извините. Я честно очень старалась, вы слышали. Хорошо, что я не в прямом эфире. Вы это читали?!» — цитирует диктора телеканал «360».

18 января 2020 года сообщалось, что в Иордании телеведущая Сахар Аббас Джамиль в прямом эфире передачи узнала об убийстве своего брата, генерал-майора Тарика Аббаса Джамиля, который был летчиком ВВС Ирака.

Она отметила, что базовый принцип работы журналиста — умение отделять личную жизнь от профессиональных обязанностей, и сказала, что продолжит передачу «в интересах истины и будем освещать все, что происходит в стране». Также она извинилась перед зрителями за грустный вид, сдержав слезы.