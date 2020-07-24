На планете заметили красноватую дымку.

НАСА опубликовало фото Сатурна, которое 4 июля сделал телескоп «Хаббл». На нем показано состояние планеты в летний период, пишет Daily Mail.

На снимке также видны две ледяные луны Сатурна: Мимас и Энцелад. Телескоп обнаружил на планете небольшие атмосферные штормы. Они появляются и исчезают при каждом ежегодном наблюдении. В северном полушарии Сатурна остается ярко выраженная полоса. также есть и другие полосы, которые год от года, согласно наблюдениям Хаббла, меняют цвет. Желтовато-коричневый цвет планете придают водород и гелий со следами аммиака, метана, водяного пара и углеводородов, которые содержатся в ее атмосфере.

Фото: nasa

Телескопу удалось сфотографировать легкую красноватую дымку. Над северным полушарием Сатурна. По одной из версий, это может быть связано с нагревом планеты. Он может изменить атмосферную циркуляцию или удалить лед в атмосфере. По другой версии, увеличение солнечного света летом способствует изменению количества фитохимического тумана.