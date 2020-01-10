Государственная телекомпания ВГТРК решила снять с эфира программу «Сам себе режиссер». Об этом в видеосообщении в Instagram рассказал ведущий и руководитель программы Алексей Лысенков.

«В начале января 2020 года случились, на мой взгляд, два знаковых события: первое — программе «Сам себе режиссер» исполнилось 28 лет. И второе — телеканалом «Россия» и холдингом ВГТРК принято решение снять программу с эфира», — сказал он.

Лысенков отметил, что как профессионалу, который отдал телевидению 35 лет, он понимает это решение. Однако как человеку ему трудно принять это решение, но он вынужден с ним согласиться.

Ведущий поблагодарил всех, кто принимал участие в создании телешоу.

«Огромное спасибо десяткам тысяч авторов, которые прислали сотни тысяч сюжетов, которые подняли настроение миллионам людей. Спасибо тысячам людей, которые приехали ко мне в студию для того, чтобы поговорить со мной и поучаствовать в конкурсах», — сказал он.

Свое видеосообщение Лысенков закончил фразой, которая звучала в каждом выпуске шоу: «Огромное спасибо гостям, участникам и авторам этой программы».

«Сам себе режиссер» — телевизионная передача, в основе которой лежала демонстрация любительского видео. Впервые была показана в 1992 году. В 1994 году программа получила премию «Золотой Остап», а в 1998 году стала победителем телевизионного конкурса ТЭФИ в номинации «Развлекательная программа».

Последний выпуск передачи вышел утром 22 декабря.

В декабре сообщалось, что телеканал ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа» с президентом Украины Владимиром Зеленским в главной роли.