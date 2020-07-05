Одиннадцать украинских компаний, которые ранее принадлежали Владимиру и Елене Зеленским, занимались «оптимизацией налогов», сообщил проект журналистских расследований «Спостерігач» («Наблюдатель») на Пятом канале, принадлежащем экс-президенту Петру Порошенко.

Журналисты обратили внимание, что, по данным сервиса открытых данных YouControl, начиная с 2014 года во всех 11 компаниях снизилось официальное количество работников. Две фирмы вообще не вели деятельность после 2009-го, а еще пять работали с убытками. Отмечается, что некоторые из них сменили собственника уже после инаугурации Зеленского.

"Они полностью "в тень" перевели штат, то есть в них учитывались один-два работника, и фактически большинство было в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, соответственно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и доходов", — объяснила финансист Наталья Лютикова.

В материалах проекта говорится, что депутат от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев направил запрос в Государственную фискальную службу и ему разрешили ознакомиться с информацией о налогах на прибыль этих 11 компаний.

«Можно абсолютно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Потому что подавляющее большинство компаний содержат в графе «Уплаченный налог на прибыль» за определенный год очень красноречивые нули», — рассказал Арьев.