Телеканал Fox News уволил ведущего Эда Генри за обвинения в приставаниях, говорится в релизе телеканала.

На прошлой неделе была получена жалоба на Генри, его временно отстранили от эфира на время расследования.

«Основываясь на результатах расследования, мы уволили Эда», — говорится в сообщении.

Адвокат Генри Кэтрин Фоти распространила заявления, где говорится, что тот отрицает обвинения и уверен, что будет оправдан.

Генри был корреспондентом канала в Белом доме и недавно стал ведущим дневных новостей.