Telegram Павла Дурова и американская Комиссия по ценным бумагам заключили мировое соглашение. Дуров обязался вернуть инвесторам 1,2 миллиарда долларов.

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Эта информация содержится в письме от 11 июня, направленном Комиссией по ценным бумагам США (SEC) в адрес судьи Кевина Кастела, занимавшегося делом компании Дурова.

В условия мирового соглашения входит обязательстве вернуть тем, кто вложил в будущий проект TON 1,22 миллиарда долларов. Эту прибыль Комиссия сочла незаконной. Речь о возврате 72% от вложенных средств инвесторам, которые приняли решение выйти из проекта в этом году (когда американские власти запретили Дурову выпустить токены Gram) и тем, кто рассчитывал получить 110% в 2021 году по условиям договора займа. Общая сумма собранных Дуровым по ICO средств составила 1,7 миллиарда долларов.

Комиссия США по ценным бумагам сочла, что на ICO Telegram нарушил Акт о ценных бумагах — компания обязалась впредь его не нарушать, а также предупреждать SEC о выпуске криптовалют и токенов за 45 дней.

В соглашении есть и пункт о выплате штрафа Комиссии в размере 18,5 миллионов долларов.

Напомним, что Дуров судился с властями США с 2019 года. Поводом стало их решение о том, что инвестиции в проект не прошли оформление как сделки с ценными бумагами. Суд он проиграл.

Проект TON после мирового соглашения по-прежнему останется под запретом, однако Дуров избежит уголовного преследования в США,

При это остается не ясным, откуда Павел Дуров взял или возьмет средства на окончательный расчет с инвесторами — продав долю в своих компаниях или использовав какие-то другие возможности.

Напомним, что 18 июня Telegram был разблокирован в России. Вскоре в даркнете появилась массивная база данных пользователей мессенджера.