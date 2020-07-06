Telegram будет отклонять запросы судов специального административного района Китая Гонконг о предоставлении данных пользователей из-за действия закона о национальной безопасности, сообщает новостной портал Hong Kong Free Press со ссылкой на представителя компании.

Издание отмечает, что заявление Telegram было сделано на фоне того, что из-за введения закона о нацбезопасности жители Гонконга начали отказываться от использования некоторых мессенджеров и социальных сетей.

“Мы понимаем важность защиты права на неприкосновенность частной жизни пользователей из Гонконга… Telegram не намерен обрабатывать какие-либо запросы о данных, относящихся к гонконгским пользователям до тех пор, пока не будет достигнут международный консенсус в отношении продолжающихся политических изменений в городе”, — заявил порталу представитель техподдержки мессенджера Михаил Равдоникас.

При этом он указал, что Telegram будет сотрудничать с властями по вопросам, связанным с терроризмом.

“Если Telegram получит постановление суда, где будет подтверждено, что вы подозреваетесь в причастности к террористической деятельности, то мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона компетентным органам”, — добавил Равдоникас.

Он добавил, что ранее Telegram не передавал никакие данные пользователей властям Гонконга.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.

Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа «одна страна, две системы» в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.