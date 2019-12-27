Миллионы смартфонов, ставших подарками «под елку» в этом году, могут спровоцировать эпидемию гриппа из-за покрывающих их микробов. Об этом заявили опрошенные The Sun врачи.

По словам врачей, человек в четыре раза больше рискует подхватить грипп от использования iPhone, чем от нахождения в комнате с больным.

Компания Pall Mall Medical выяснила, что среднее количество людей, прикасающихся к одному смартфону, в праздничный сезон растет с 4,7 до 7,3. Это увеличивает вероятность распространения микробов и бактерий.

Средний британец проверяет свой телефон каждые 12 минут и руки при этом не моет, отметили врачи. Они призвали владельцев смартфонов ежедневно протирать гаджеты и лучше следить за гигиеной рук.

Как сообщал «Рамблер», ранее исследование смартфонов показало, что в среднем на одном устройстве содержится в десять раз больше микробов, чем на сиденье унитаза, а на телефонах школьников живут по 17 тысяч различных микробов, включая возбудителей простуды и гриппа.

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