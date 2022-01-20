Текстиль составляет значительную часть дизайна интерьера, и его чаще всего выбирают по ассоциации с комфортом, теплом, цветом, текстурой и узорами. Нередко текстиль составляет до 60% интерьера. То, какой тип вы выберете, должно отражать вашу индивидуальность и то, что вы хотите ощутить, находясь в помещении.

Что такое «текстильный дизайн интерьера»?

Текстильный дизайн интерьера — это форма дизайна интерьера, которая включает текстиль в оформление интерьера. Он стал известен в начале 20-го века как альтернатива предметам обстановки, мебели и коврам, которые часто изготавливались из дерева. В то время он представлял пространство, наполненное мягкими материалами, модернистским и отличным от традиционных помещений с твердыми поверхностями. Текстиль рассматривается как золотая середина между мягкостью и комфортом и откровенным декадансом; он используется в декоративном оформлении для различных целей. Обычно это тяжелые материалы, состоящие из определенного волокна или материала, которые ткутся или вяжутся вместе, образуя такие текстильные изделия, как шторы, простыни, подушки или скатерти.

Виды текстиля

Текстиль в интерьере можно классифицировать как натуральный или синтетический.

Натуральный текстиль — это текстиль, изготовленный из шерсти животных или растительных волокон, например, хлопок, шелк, шерсть и лен.

Синтетический текстиль, с другой стороны, как правило, представляет собой искусственные материалы, которые часто являются пластмассой и полиэстером. На самом деле, синтетические ткани очень популярны из-за их дешевизны, что облегчает работу с ними.

Однако дизайнеры Soprano по-прежнему используют натуральный текстиль, поскольку он обеспечивает уникальные ощущения, недостижимые при использовании других видов текстиля, таких как пластик или полиэстер.

Тенденции 2022 года

В будущем текстиль будет продолжать пользоваться популярностью у дизайнеров на рынке интерьеров. Синтетический текстиль, по общему мнению, придал интерьерам уникальный вид, однако натуральные волокна по-прежнему используются для придания им мягкости и тепла. Текстиль используется во многих декоративных целях в интерьере помещений, а также в целях моды. Помимо использования для декора, они также могут применяться в качестве обивки или чехлов для некоторых предметов мебели, например, диванов или кресел.

Текстильные тенденции часто связаны с модными тенденциями, и здесь текстиль играет меньшую роль, чем в дизайне интерьера. Тем не менее, существует множество текстильных изделий, которые по-прежнему будут фигурировать в прогнозах трендов.

Примеры трендов

Кружевная занавеска

Если вы ищете пример текстиля на интерьерном рынке, который не останется незаметным, обратите внимание на кружевную занавеску, которая висит над окнами вашей спальни или гостиной. Она считается одним из самых модных видов текстиля на рынке. Кружевная занавеска часто изготавливается из кружева очень женственного и романтичного дизайна, что добавляет ей уникальности. Помимо того, что они идеально подходят для окон спальни, их также можно использовать в гостиных и прихожих, поскольку они обеспечивают приватность, а также подчеркивают ваш стиль, будь то классический или современный.

Тканевые обои

Еще одним хорошим примером использования текстиля в интерьере являются обои, изготовленные из ткани. Основной тип ткани, используемый для изготовления этого продукта, — джерси или шелк, которые очень мягкие и легкие. Рисунок, нанесенный на поверхность ткани, затем обычно окрашивается цветной краской, чтобы он выглядел как обои.

Текстильные тенденции, особенно если вы дизайнер интерьера, могут дать несколько хороших идей о том, что можно сделать в домах ваших клиентов, поэтому важно знать, как они работают, когда они были впервые использованы и как часто они появляются на рынке.