Техника для склада представлена разнообразными механизмами и машинами, действующими на электричестве. Их применение дает возможность оптимальным образом выполнять работы по погрузке и выгрузке, проводить необходимые манипуляции в помещении склада, цеха, грузового терминала и в других ситуациях.

При удачном выборе складской техники на https://pallet-trucks.ru/ возможно значительное увеличение потока грузов. Ее применение повышает безопасность работ, освобождает операторов от напряжения, снижает физические нагрузки. При этом применение соответствующих механизмов обеспечивает рациональное использование площади помещения.

Разнообразие техники для склада

Техника этой категории представлена моделями разного назначения. Очень удобны рохли, которые представляют собой гидравлические тележки. Их название связано с наименованием финской компании Rocla, занимающейся выпуском транспортного оборудования.

Эти приспособления позволяют транспортировать груз на паллетах. Они просты в применении. Достаточно подкатить устройство под поддон , поднять вилы, чтобы затем отвезти его в необходимое место. Небольшие габариты этих устройств дают возможность их применения даже в тесных помещениях.

Более продвинутым вариантом являются электрические рохли. Они оснащены электродвигателем, пользуются спросом на больших складах. Питание устройства происходит от аккумуляторной батареи. На одном заряде аккумулятора приспособление работает до 8 часов.

Для укладки паллет в штабеля применяются штабелеры. Эти механизмы бывают механическими, электрическими и самоходными. Самоходные модели более функциональны, обеспечивают высокую производительность работ. Для работы с предметами цилиндрической формы применяется разновидность механизма для кантования бочек.

Вертикальное перемещение габаритных грузов происходит на складе с помощью подъемных столов и платформ.

Все устройства для склада очень полезны и продуктивны. Их применение полностью себя оправдывает. Изделия лучших производителей надежны, практичны, служат очень долго.