Ниссан Жук – известный японский автомобиль, имеющий безупречную репутацию и стильный дизайн. Но даже лучшие модели требуют внимания и заботы. Ниссан Жук, как и все автомобили, нуждается в своевременном сервисном обслуживании.

JNI-Motors: профессиональная помощь в нужный момент

Технический центр, специализирующийся на ремонте и обслуживании автомобилей Nissan Juke, JNI-Motors предлагает широкий спектр услуг:

комплексная и электронная диагностика;

замена тормозной жидкости;

замена масла;

замена комплектующих;

регулировка углов установки колес и др.

Сотрудники технического центра способны восстановить автомобиль вне зависимости от года выпуска. Первоначально проводится диагностика поломки автомобиля. С целью улучшения качества обслуживания, а также для проведения ремонтных работ в более краткие сроки, в процессе тестирования Ниссан Жук используется современное техническое оборудование:

компьютерные системы, необходимые для диагностики;

измерительные устройства;

гидравлические подъемники.

Высокий профессионализм сотрудников компании автосервис Nissan Juke позволяет даже по звуку работы автомобиля определить возможную причину неполадок. Ремонтные работы выполняются на высоком уровне, что подтверждают отзывы клиентов. Возможна замена деталей на оригинальные запчасти, которые поставляются под заказ либо могут быть в наличии на складе.

В каких случаях стоит обратиться в JNI-Motors

Даже если Ниссан Жук не подводит своего владельца, обратится к специалистам все-таки стоит. Если спидометр показывает больше 50000 км после последнего посещения сервиса, может потребоваться перебор ходовой части. После 100000 км часто необходима замена расходных материалов. Таких примеров много.

Сотрудники техничского центра JNI-Motors знают все секреты автомобилей Ниссан Жук и способны оказать оперативную и качественную помощь своевременно. Стоимость услуг Технического центра вполне доступна.

С профессиональным обслуживанием от технического центра JNI-Motors автомобиль Nissan Juke долго будет радовать своего владельца.