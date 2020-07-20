Тегеран заинтересован в закупке новейшего российского вооружения, Москва является приоритетным партнером по ВТС, заявил в понедельник посол Ирана в России Казем Джалали.

«Естественно, это так», — сказал он в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос, заинтересован ли Иран в приобретении новых вооружений у России.

«Мы будем проводить консультации с Россией по поводу того, что нам необходимо для укрепления нашей обороноспособности. Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия — приоритетный партнер … У России в этой сфере большие возможности, и мы надеемся, что наши связи в этой области со временем будут только крепнуть», — отметил Джалали.