Нельзя позволить Вашингтону представить Иран в качестве угрозы международной безопасности, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Нельзя позволить США представить Иран в качестве угрозы безопасности. Любое действие на международной арене, выставляющее Иран в качестве угрозы, представляет собой игру на поле США», — цитирует агентство ISNA слова Аракчи.

Он добавил, что США в данный момент снова пытаются продвинуть иранское досье в Совбез ООН, для этого, по словам замглавы МИД Ирана, у них есть несколько путей. Первый — это задействование механизма решения споров в рамках ядерной сделки, потенциальным результатов которого является восстановление международных санкций против Ирана. Другим путем, отметил Аракчи, является МАГАТЭ, в том числе недавнее требование агентства предоставить доступ к спорным ядерным объектам, что стало результатом утверждений Израиля относительно деятельности там, а также вопрос о продлении оружейного эмбарго против Ирана, которое должно быть снято осенью этого года.