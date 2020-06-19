Резолюция МАГАТЭ по доступу к атомным объектам в Иране безответственна, евротройка (Британия, Франция и Германия), предложив ее, пытается уйти от исполнения ядерной сделки, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

«Резолюция совета директоров представляет собой полностью лишенный конструктива шаг, вызывающий сожаление, поскольку у Ирана наивысший уровень сотрудничества с МАГАТЭ», — сказал Мусави, чье заявление было опубликовано ведомством.

Говоря о том, что проект принятой резолюции был предложен евротройкой, представитель МИД Ирана добавил: «Эти три страны оказались неспособны выполнить свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий, подобного рода действиями они пытаются избежать ответственности за (выполнение) СВПД».

Мусави также подчеркнул, что требования о доступе, исходящие от ряда стран, во главе которых стоят США, являются очевидной попыткой создать кризисную ситуацию в сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ, призвав организацию быть начеку в свете подобных усилий со стороны Израиля и США.

Он также добавил, что ответственность за нагнетание напряженности в отношениях Ирана и МАГАТЭ лежит на предложивших эту резолюцию, упомянув о «последствиях», с которыми странам придется столкнуться.

В пятницу Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с призывом к Ирану предоставить доступ к двум площадкам, которые хочет посетить агентство, из-за предполагаемой незарегистрированной деятельности там. Россия и Китай голосовали против. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ, поскольку она основана на безосновательных утверждениях.