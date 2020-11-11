Министерство культуры России поручило московским театрам, концертным залам, кинотеатрам и другим организациям исполнительских искусств сократить на период с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года число продаваемых на мероприятия билетов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

«В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения приказываю: … руководителям находящихся на территории города Москвы организаций — театров, концертных залов, филармоний и других организаций исполнительских искусств … обеспечить с 13 ноября 2020 г. реализацию билетов на мероприятия, проводимые в период с 13 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно, с учетом ранее реализованных билетов, исходя из заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятия», — говорится в приказе.

Аналогичное требование в приказе касается и организаций, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов. Помимо этого, музеям, музеям-заповедникам и организациям, осуществляющим выставочную деятельность, поручено приостановить проведение временных экспозиций и выставок, проведение групповых экскурсий, досуговых, зрелищных, культурных и просветительских мероприятий, а также обеспечить на постоянных экспозициях соблюдение социальной дистанции между посетителями и маршрутизацию, исключающую встречные потоки. 10 ноября власти Москвы ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом, в частности, ограничение на максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, которое не должно превышать 25% общей вместимости зала. Также временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Их можно будет проводить онлайн. Ограничения не распространяются также на официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти.