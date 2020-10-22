Театр на Таганке предложил посетителям, которые не хотят пользоваться медицинскими масками во время пандемии, новую услугу. Об этом сообщается в аккаунте театра в инстаграме.

«Дорогие друзья, по многочисленным просьбам отдельных посетителей, не пожелавших остаться анонимными, мы решили предложить новую услугу — возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль», — говорится в сообщении.

За эту сумму посетителю позволят находиться на спектакле без маски. Ему также предоставят место в партере на большой дистанции от других зрителей и отдельные вход и выход.

При этом посетителю необходимо предъявить справку об отсутствии COVID-19, выданную не более суток назад.

«Сам спектакль для такого зрителя будет показан за минимальную сумму один рубль — в конце концов, искусство должно быть доступным», — отмечается в публикации.

Ранее спектакль в Театре на Таганке пришлось задержать на час из-за зрительницы, которая отказалась надевать маску. Вопрос не удалось решить мирно, несмотря на уговоры режиссера, зрителей и худрука театра Ирины Апексимовой. Администрация вызвала полицию, и нарушительницу вывели из зала под аплодисменты артистов и посетителей.