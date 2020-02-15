В театре клоунады «Лицедеи» в Санкт-Петербурге не планируют отменять спектакли после инцидента с художественным руководителем Виктором Соловьевым.

Как сообщил порталу «Мойка78» артист театра Леонид Лейкин, вечерний спектакль «Ай-Яй Ревю» состоится, несмотря на отсутствие задержанного Соловьева.

«Даже если его не будет, спектакль все равно состоится, а Соловьева заменят — у нас взаимозаменяемость», — отметил актер.

Ранее в этот же день стало известно, что Соловьев, находясь за рулем в пьяном виде, сбил человека.

На кадрах, опубликованных «78», видно, что пострадавший лежит на асфальте, его правая нога вся в крови, а артист пытается его успокоить и кому-то звонит.

Жена пострадавшего рассказала РЕН ТВ, что он находится в очень тяжелом состоянии и без сознания и она боится за его жизнь. Правую ногу мужчине ампутировали, левая повреждена.

Виктор Соловьев родился в 1958 году. По первому образованию он инженер, в 1981 году поступил в театральную школу Вячеслава Полунина и с тех пор работает в «Лицедеях». С 2000 года совмещает должности актера, худрука и директора, также является главой стройкомпании «Лицедеи Билдинг Корпорейшн», которая в 2010 году построила здание для театра, до этого не имевшего собственного помещения. Помимо работы в театре снимался в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия» и других.