Первое выступление на сцене в театре «Лондон Палладиум» Эндрю Ллойда Уэббера прошло со строжайшими мерами безопасности, сообщает The Guardian.

В фокусе всеобщего внимания было не происходящее на сцене (концерт певицы Беверли Найт), а нововведения с целью предотвращения распространения COVID-19.

Так, у зрителей на билетах было указано разное время, когда им надлежало прийти в театр, у всех были маски, а в очереди они при помощи телефонов отвечали на вопросы о здоровье и заказывали себе заранее напитки прямо на место.

Служба безопасности проверяла всех бесконтактно, билеты сканировались, а температуру измеряли при помощи специальных камер.

Здание оборудовали дверными ручками с ионами серебра, которые убивают до 99% микробов и вирусов. Ходить внутри можно было только в одну сторону. Когда все вышли, в театре была проведана дезинфекция.

Ожидалось, что на людей будут наносить противовирусный спрей перед заходом внутрь, но после консультаций с представителями служб здравоохранения решено было отказаться от такого опрыскивания.

Первый ряд находился на расстоянии пяти метров от сцены, каждый второй ряд отодвинули подальше от предыдущего, а зрителей рассаживали группами. В целом зал был заполнен на 30%.