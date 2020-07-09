Власти Грузии потребуют от украинской стороны разъяснений в связи с заявлениями бывшего грузинского президента, ныне главы исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили о том, что он не признает легитимность нынешнего грузинского руководства, заявил глава парламентского комитета по обороне и безопасности Грузии Ираклий Сесиашвили.

Ранее Саакашвили сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что он будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября.

«Он (Саакашвили — ред.) является представителем украинских властей, он публичный человек Украины, следовательно, его заявление, в котором он говорит о легитимности правительства Грузии, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины»,- заявил Сесиашвили журналистам.

Политик добавил, что своими «пропагандистскими выступлениями Саакашвили вмешивается во внутренние дела Грузии».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. В середине июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на спад напряжения в отношениях с Грузией, произошедшего на фоне назначения Саакашвили на государственный пост на Украине.

Экс-президент Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к тюремным срокам. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом возвратил Саакашвили украинское гражданство, после чего политик вернулся на Украину.