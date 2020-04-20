СПОРТ

Тайсон Фьюри рассказал, как спорт спасает его от самоубийства

23:24 20/04/2020

Британо-ирландский боксер-профессионал в тяжелом весе, чемпион мира по версии WBC признался, что спорт и тренировки спасли его от тревожности, депрессии и попыток покончить с собой.

Поскольку Великобритания находится в изоляции из-за пандемии коронавируса, множество спортивных звезд и знаменитостей находят способы развлечься и взбодриться с помощью соцсетей. 31-летний Тайсон Фьюри и члены его семьи ежедневно занимаются тренировками, которые транслируют в эфире Instagram.

Тайсон Фьюри рассказал своим зрителям, как физические упражнения помогают поддерживать его здоровье. Они практически спасли ему жизнь. Он признался, что без спорта его «психическое здоровье было бы ужасным» и он вполне мог бы «слететь с катушек».

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В понедельник 20 апреля Тайсон и его жена Пэрис провели очередную круговую домашнюю тренировку для 4000 поклонников. Во время занятий, Фьюри подошел к камере, и признался зрителям, как спорт ему помогает поддерживать психическое здоровье.

«Отличная тренировка была, классно попотели. Надеюсь, эти тренировки помогают всем. Оставайтесь в безопасности. Будьте здоровы, проведите фантастический день, и увидимся завтра в это же время», – сказал спортсмен.

Фьюри провел 2,5 года вне ринга, борясь с психологическими проблемами, алкогольной и наркотической зависимостями. В феврале он триумфально победил Деонтея Уайлдера, став чемпионом в супертяжелом весе.

На прошлой неделе Джошуа вызвал Фьюри на бой, призвав доказать, что он номер один в боксе.



