СПОРТ

Тайгер Вудс провел семейный «Обед чемпионов» на карантине

04:09 09/04/2020

Несмотря на карантин и отмену спортивных соревнований, гольфист Тайгер Вудс устроил собственный традиционный Обед чемпионов в «карантинном стиле».

Согласно введенному Беном Хогэном в 1952 году правилу, во вторник, накануне турнира серии «Мейджор» по гольфу, проводится Обед чемпионов. В нем могут участвовать победители турниров – обладатели особого зеленого пиджака.

Карантин не стал для Вудса препятствием. Гольфист устроил Обед чемпионов дома со своей семьей и даже надел свою зеленую куртку чемпиона 2019 года. В своем доме в Южной Флориде Тайгер Вудс накрыл стол в лучших традициях клуба Augusta National для своей семьи. На фото, которым он поделился Twitter, гольфист сидит за столом со своей подругой Эрикой Герман, дочерью Сэм и сыном Чарли. На столе – трофей победителя турнира Masters.

«Обед чемпионов в стиле карантина. Нет ничего лучше, чем быть с семьей», – подписал Вудс фото.

Masters Champions Dinner quarantine style. Nothing better than being with family. pic.twitter.com/xPK769CWCf — Tiger Woods (@TigerWoods) April 7, 2020

Обед чемпионов – своего рода ритуал клуба Augusta National. Каждый год в ночь на вторник перед ожидаемым турниром мастеров, элита гольфа собирается вместе, чтобы отпраздновать первый турнир сезона, пишет Daily Mail.

Действующий чемпион выбирает меню и выступает хозяином торжества. После своей невероятной победы в апреле прошлого года Вудс сообщил, что планирует подавать суши, фахиту и молочные коктейли на торжественном обеде в этом году.

«Я родился и вырос в Южной Калифорнии. Фахита и суши были частью моего детства, и я возвращаюсь к тому, что у меня было в 2006 году», – сказал тогда Вудс. – «Мы будем есть бифштекс и куриную фахиту, а также суши и сашими на террасе, и я надеюсь, что ребятам это понравится».

У Вудса все может быть шанс угостить чемпионов своими любимыми блюдами. Турнир «Мастерс-2020», который должен был состояться на этой неделе, отложен до 12-15 ноября из-за коронавируса.



