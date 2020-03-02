СПОРТ

Татьяна Навка о решении Аделины Сотниковой: Спорт высоких достижений – это не про здоровье

11:01 02/03/2020

Первая в истории России и СССР олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила об уходе из профессионального спорта. 23-летняя спортсменка недавно перенесла тяжелую операцию на позвоночнике. «В данный момент я хочу все-таки быть здоровой, я хочу быть счастливой, веселой. Я буду также радовать своих поклонников и фанатов, но уже точно не на профессиональной арене», – заявила она в телеэфире.

«Однозначно спорт высоких достижений – это не про здоровье. В любой момент можно получить какую-то травму или это травмы, накопленные за весь период спортивной карьеры, которые могут сказаться, когда становишься старше», – прокомментировала решение Сотниковой корреспонденту «МИР 24» олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

По ее словам, каждый случай индивидуален. «У кого-то из спортсменов спортивная карьера более удачно складывается в плане здоровья. Или, как правило, это те, кто связан с прыжками – это одиночное катание, как Женя Плющенко, Алексей Ягудин. Не знаю, как у иностранцев, но у нас, мы видим, все прооперированы, теперь вот Аделина Сотникова. Я не думаю, что это стабильная ситуация у всех спортсменов, но опять-таки это не про здоровье. По большому счету, когда идешь в спорт высоких достижений, заведомо понимаешь, что попадаешь под эту статью. Я, слава богу, не могу пожаловаться на какие-то серьезные травмы. Да и любой человек на улице может подвернуть ногу, может кирпич упасть на голову. Сложно говорить, все индивидуально, и также зависит от генетики – кто-то крепкий, кто-то более подвержен. Но вид спорта определяет травмоопасность», – отметила Навка.

Аделина Сотникова не выступала на соревнованиях с 2015 года, но пообещала продолжить радовать своих поклонников. Так, минувшей зимой она приняла участие в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».



