Заслуженная артистка России Татьяна Буланова рассказала в понедельник, 13 апреля, о состоянии своего здоровья после госпитализации в минувшие выходные.

«Не волнуйтесь, все у меня нормально. Сейчас все хорошо. Никакого коронавируса или инфаркта нет», — цитирует исполнительницу сайт kp.ru.

Буланова рассказала, что в больнице ей провели плановый осмотр и сделали МРТ. При этом она не стала называть точный диагноз, заявив, что это «очень личная информация», передает НСН.

Накануне представитель артистки Константин Сергеев сообщил, что Буланова находится в медицинском учреждении с микроинсультом. По его словам, певица сама приехала в больницу вместе с друзьями, передает НСН. Он отметил, что состояние исполнительницы оценивается как стабильное.

Буланову госпитализировали в Санкт-Петербурге 11 апреля.

Буланова родилась 6 марта 1969 года в Санкт-Петербурге. В 1996 году она была удостоена таких наград, как «Золотой Граммофон» и «Песня года» за композицию «Ясный мой свет». В 2004 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.