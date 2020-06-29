Татьяна Владимировна, засидевшаяся на проекте, устала от постоянных склок с дочерьми и их спутниками, а также уходом за своим внуком Богданом, и ушла в летний отпуск, уехав во Владивосток, где намеревается пробыть до наступления осени.



Младшая дочь женщины Алена Савкина не готова столько времени в одиночку справляться с собственным сыном и уже нашла для него новую няню. Так, вместо того, что воспитывать Богдана вместе со своим новым возлюбленным Максимом Колесниковым либо привлечь к уходу за ребенком его отца Илью Яббарова с его девушкой Анастасией Голд, которая, как она сама заявляет, очень любит детей, молодая мама вынудила приехать на проект маму Ильи.



Ходят слухи, что женщина поселится в вип-домике Савкиной и полностью заменит собой Татьяну Владимировну. Вот только зрители сомневаются, что новая телебабушка будет так же обслуживать Алену с ее парнем, как это делала ее мама.