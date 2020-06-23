Мама Алены Савкиной и Ольги Рапунцель, Татьяна Владимировна, приезжала на проект для помощи с Василисой, но позже переехала в домик своей младшей дочери Алены, чтобы помогать ей с Богданом. Женщина засиделась на проекте, устала от постоянных склок с дочерьми и их спутниками и ушла в летний отпуск, уехав во Владивосток.



Там телебабушка отпраздновала свое 50-летие и во время торжества получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного по имени Александр, с которым она была в отношениях более 15 лет.



Татьяна Владимировна с радостью приняла предложение и скоро сыграет свадьбу за периметром. Ходят слухи, что женщина подумывает о том, чтобы уйти с проекта ради размеренной семейно жизни с Александром, ведь ее дочерям на проекте ее помощь уже не особо нужна. Также поговаривают, что руководство телестройки предложит телебабушке вернуться на поляну уже с мужем – тогда проект заиграет новыми красками.